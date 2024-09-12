Больше 70 % жителей Казахстана согласились на строительство АЭС

Более 70 % жителей Казахстана высказались за строительство атомной электростанции на озере Балхаш. Предварительные результаты республиканского референдума озвучил ЦИК страны. Явка составила почти 64 %.

АЭС планируется простроить к 2035 году. Инициатива строительства принадлежит лидеру государства. Касым-Жомарт Токаев озвучил ее в послании народу республики, обозначил, что Казахстан - крупнейший производитель урана в мире, а значит, необходимо иметь свою атомную генерацию.