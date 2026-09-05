Литовская армия столкнулась с острым дефицитом солдат. Медицинские комиссии признают негодными к службе более половины всех призывников в республике. Основной причиной массового отсева стали различные психические расстройства и проблемы с уровнем интеллекта у молодежи.

Но для того, чтобы заполнить пробелы в рядах, в Минобороны балтийской республики не придумали ничего лучше, кроме как просто снизить медицинские требования к новобранцам.

Эксперты отмечают, что подобная перспектива службы с вооруженными безумцами явно не добавляет оптимизма немецким военным из прибывающей бронетанковой бригады, в которой и без того явный недобор.