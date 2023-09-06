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Больше 3 млн украинских беженцев могут так и не вернуться на родину
Более 3 миллионов украинцев не вернутся домой, найдя во временном убежище в Европе постоянное место проживание. Такой вывод сделал Украинский центр экономической стратегии, передает "Блумберг". По данным исследования, в зависимости от длительности конфликта цифра может вырасти. Некогда жители Украины отныне получают социальные выплаты от европейских государств, отдают детей в местные школы и садики, адаптируются к условиям жизни в ЕС. Некоторые пытаются закрепиться, вступая в браки.
В исследовании также отмечают: такая перспектива представляет серьезную угрозу для восстановления страны после конфликта. По данным издания, потенциальный отток населения подорвет экономику.
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