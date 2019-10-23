Больше суток горит строящийся конференц-центр в Новой Зеландии

Уже более суток спасатели Новой Зеландии не могут справиться с масштабным пожаром, охватившим недостроенный конференц-центр в Окленде. Пламя вспыхнуло накануне. Людей из всех близлежащих зданий эвакуировали и разместили во временных центрах. Они до сих пор не могут вернуться домой. На месте ЧП работают сотни пожарных.



