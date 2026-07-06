НАТО трещит по швам, но не от русских ракет, а от собственной бухгалтерии. Брюссель требует денег на пушки, а европейцы делают вид, что платят.

К 2035 году члены альянса пообещали довести военные расходы до 5 % ВВП, но вместо закупки оружия правительства устраивают цирк с отчетностью. Италия - абсолютный чемпион по фокусам: отчиталась о росте трат на 39 %, до 2 % ВВП, на деле же реальное увеличение едва перевалило за 7 %.

Испания пошла другим путем - просто выбила себе исключение. Португалия не делает практически ничего. Британия и Франция тоже в печальном списке: денег нет, население против налогов и сокращения соцвыплат.

"Хорошими" издание The Economist назвало Германию, Швецию и Данию - у них есть возможность выбирать между оружием и маслом.

Страны Балтии и Польша в отличие от южан реально режут социальную сферу ради оборонной.