Немецкий автопром проваливается в яму финансового кризиса, которая, как известно, не имеет дна. Компания Porsche готовится сократить 4 тыс. сотрудников.

Volkswagen, который давно собирается закрыть 4 завода и уволить 100 тыс. сотрудников, на днях уточнил: 16 тыс. будут составлять представители управленческого персонала.

Самое неожиданное решение своих проблем, похоже, изобрела Mercedes-Benz: здесь намерены увеличить продолжительность рабочей недели без увеличения зарплаты. Сейчас на их заводах трудятся по 35 часов в семидневку, но продукция выходит очень дорогой.

Немецкий автопром, как полагают его генералы, окончательно проиграл конкуренцию китайцам, в том числе и в сфере создания электрокаров.

Выход немцы видят в том, чтобы перейти на производство военной продукции. Это, впрочем, тоже лишь временное решение проблемы: выбор в пользу пушек, а не масла, имеет много достоинств с точки зрения капитала, вот только пушки нельзя есть, и народ этим обычно недоволен.