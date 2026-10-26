Большинство немцев ждут развала коалиции Мерца

В Германии растет недоверие к Мерцу. По информации издания Die Welt, 57 % немцев ожидают досрочного распада правящей в стране коалиции.

При этом 13 % уверены, что крах кабмина произойдет уже в 2026 году, а 44 % предвкушают развал в ближайшие два года.

Показательно, что даже среди сторонников более половины респондентов не верят, что блок сможет продержаться до следующих выборов.

Политический кризис обострился после сокрушительных потерь правящего блока на сентябрьских земельных выборах и триумфа "Альтернативы для Германии".

Партнеры парализованы разногласиями по пакету реформ и не способны предложить выход из тяжелейшей промышленной рецессии.