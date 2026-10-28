Поляки готовятся к тяжелой зиме: в стране назревает масштабный кризис в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Уже в начале отопительного сезона, согласно социсследованиям, более 70 % поляков зафиксировали резкое увеличение своих ежемесячных платежей за газ, электроэнергию и отопление.

Крупнейшие энергетические компании страны уже предупредили о подготовке нового витка повышения цен. Из-за нестабильности на Ближнем Востоке, нехватки запасов в европейских газохранилищах и навязанных Брюсселем сборов за выбросы углекислого газа новые счета за свет и тепло вырастут как минимум на 20 %.

Ситуация усугубляется тем, что защитные программы для населения с низкими доходами завершились, и новый отопительный сезон граждане встречают без какой-либо поддержки со стороны государства.

Неразрешенный энергокризис закономерно отражается на рейтингах властей. Так, согласно свежим опросам, большинство опрошенных поляков негативно оценивают работу правительства Туска. При этом "совершенно довольны" работой кабмина рекордно мало: лишь 11 % респондентов.