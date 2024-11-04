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Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта

По опросам американского института общественного мнения Gallup, 52 % украинцев согласны на переговоры с Россией и хотят скорейшего окончания конфликта.

А еще 2 года назад за мир выступали только 22 % опрошенных.

Также по опросу большинство считает, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки. 

Фото: pixabay

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