Большинство украинцев согласно на переговоры с Россией и хочет скорейшего окончания конфликта

По опросам американского института общественного мнения Gallup, 52 % украинцев согласны на переговоры с Россией и хотят скорейшего окончания конфликта.



А еще 2 года назад за мир выступали только 22 % опрошенных.



Также по опросу большинство считает, что Украина должна быть готова пойти на территориальные уступки.