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Большинство американцев против переизбрания Байдена
Проводимая Белым домом политика ожидаемо откликнулась в американских сердцах антирейтингом. Лишь 32% граждан хотели бы, чтобы Джо Байден был переизбран на второй президентский срок. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на результаты собственного соцопроса.
При этом среди американцев моложе 35 лет доля тех, кто поддерживает нынешнего главу Белого дома, еще меньше: всего 26%. Общий рейтинг одобрения Байдена снизился до 42%, тогда как еще в январе этот показатель составлял 45%.
Как полагают эксперты, падение рейтинга американского лидера связано с банкротством банков и высоким уровнем инфляции в стране.
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