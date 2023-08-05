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Большинство американцев против помощи для Украины
Большинство американцев выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины. Это следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN. В целом 55 % респондентов считают, что конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование. При этом 51 % участников опроса полагают, что Вашингтон сделал в этом направлении уже достаточно, а 48 % с этим не согласны. Примечательно, что против поддержки Киева высказались 78 % сторонников республиканцев и всего 39 % демократов.
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