Большинство американцев против помощи для Украины

Большинство американцев выступают против того, чтобы конгресс США выделял дополнительную помощь для Украины. Это следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN. В целом 55 % респондентов считают, что конгресс не должен санкционировать дополнительное финансирование. При этом 51 % участников опроса полагают, что Вашингтон сделал в этом направлении уже достаточно, а 48 % с этим не согласны. Примечательно, что против поддержки Киева высказались 78 % сторонников республиканцев и всего 39 % демократов.