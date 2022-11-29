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Большинство американцев выступают за расследование в отношении Байденов
До сих пор не утихают страсти вокруг зарубежных сделок Хантера Байдена. Так, 62 % американцев поддерживают расследование в отношении сына президента США. По данным опроса, почти столько же респондентов считают, что и сам лидер Белого дома мог получать прибыль от этого бизнеса, пишет Washington Times.
Ранее сообщалось, что Хантер привлекал финансы для спонсирования работы с патогенами в лабораториях на Украине, а также получал более $1 млн в год за работу с украинской энергетической компанией.
Прокуроры и следователи уверены, что доказательств достаточно, чтобы предъявить обвинения сыну Байдена. Речь о ноутбуке, на котором нашли компромат, связанный с наркотиками, а также зарубежным бизнесом.
Фото:pixabay.com
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