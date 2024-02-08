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Большинство голосов на президентских выборах в Азербайджане у Ильхама Алиева
В Азербайджане состоялись внеочередные президентские выборы. По итогам обработки более чем 93% протоколов с избирательных участков лидирует действующий президент Ильхам Алиев. У него более 92% голосов. Такие данные озвучил в эфире местного телеканала глава ЦИК Азербайджана. С убедительной победой коллегу поздравил Президент Беларуси.
Телефонный разговор состоялся во время пребывания главы государства в Ташкенте. Александр Лукашенко и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вместе позвонили Ильхаму Алиеву.
Белорусский лидер пожелал азербайджанскому коллеге доброго здоровья и много сил для реализации всего задуманного на благо дружественного народа Азербайджана. "В лице Беларуси Вы имеете надежного друга, разделяющего подходы к построению справедливых и равноправных межгосударственных отношений, укреплению безопасности, диалога и доверия", - подчеркнул Президент.
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