Большинство литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается

Литовцы живут без уверенности в завтрашнем дне. 74 % жителей считают, что дела в балтийской республике только ухудшаются. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

При этом лишь четверть литовцев уверены, что дела в стране идут хорошо. У 1 % респондентов не было мнения по этому вопросу. Уточняется, что в ходе исследования методом личного интервью были опрошены более тысячи человек.