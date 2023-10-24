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Большинство литовцев считают, что ситуация в стране ухудшается
Литовцы живут без уверенности в завтрашнем дне. 74 % жителей считают, что дела в балтийской республике только ухудшаются. Об этом свидетельствуют результаты опроса.
При этом лишь четверть литовцев уверены, что дела в стране идут хорошо. У 1 % респондентов не было мнения по этому вопросу. Уточняется, что в ходе исследования методом личного интервью были опрошены более тысячи человек.
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