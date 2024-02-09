Большинство поляков не хотят помогать украинским беженцам

В ЕС накопилось недовольство из-за трат на украинских беженцев. Согласно данным соцопроса, более половины поляков - 53 % -выступают против пособий для переселенцев, 47 % не желают, чтобы украинцам предоставлялся равный с гражданами Польши доступ к соцобеспечению, поддерживает желание помочь лишь 21 %.



Сейчас в Польше проживает около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету примерно в полтора миллиарда долларов в год.