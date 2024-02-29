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Большинство стран БРИКС поддерживают уход от доллара в сторону расчетов в нацвалютах

Очередной шаг к дедолларизации сделан на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в бразильском Сан-Паулу.

Основные дискуссии - поиск альтернативных доллару вариантов расчетов, в том числе в цифровых валютах. Здесь участники выразили готовность обмениваться опытом.

И все же большинство высказались в поддержку национальных валют.

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