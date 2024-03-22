Но Кишинев уже начал готовить почву для переизбрания - в стране меняют законодательство. Планируется введение голосования по почте. Теперь выборы перестанут быть открытым и тайным волеизъявлением граждан. Но нарушать собственное законодательство Кишиневу не впервой.



Министр обороны страны признал, что на стороне Украины воюют молдавские наемники. Ранее Санду заявила, что против тех, кто участвует в конфликте на стороне России, будут введены санкции. По всей видимости, они не распространяются на тех, кто действует в угоду западным кураторам.



А чтобы об этом узнало меньше людей, Кишинев борется со всеми неугодными СМИ. Закрыт возглавляющий рейтинги страны "Канал 5". Он признан угрозой национальной безопасности. Как обратили внимание местные средства массовой информации, это произошло после неудобных вопросов, которые репортер телеканала задал президенту Санду.