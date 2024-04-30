ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Большинство жителей Молдовы вопреки призыву властей и штрафам отметят День Победы

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все