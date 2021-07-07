Большинство жителей Украины недовольны политикой властей

Тем временем и без того неподъемные платежки украинцев за коммунальные услуги станут еще больше. В стране введут новый налог на воду: теперь платить придется за выбросы в канализацию. Так кабмин пытается бороться с практикой, когда нечистоты просто сливают в реки, и из-за этого водоемы превращаются в болота. В стране вода из крана давно уже перестала быть питьевой и пригодна только для мытья рук. Сумма налога будет зависеть от количества и экологичности выбросов коммунальных предприятий. Платить придется простым гражданам.