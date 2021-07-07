3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Большинство жителей Украины недовольны политикой властей
В Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранения получили двое полицейских. Подробности инцидента уточняются. Тем временем недовольство политикой властей отражают результаты недавнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Большинство жителей Украины (64 % респондентов) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
84,1% не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам.
71,7% поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли.
Тем временем и без того неподъемные платежки украинцев за коммунальные услуги станут еще больше. В стране введут новый налог на воду: теперь платить придется за выбросы в канализацию. Так кабмин пытается бороться с практикой, когда нечистоты просто сливают в реки, и из-за этого водоемы превращаются в болота. В стране вода из крана давно уже перестала быть питьевой и пригодна только для мытья рук. Сумма налога будет зависеть от количества и экологичности выбросов коммунальных предприятий. Платить придется простым гражданам.
На карте Украины появился Нью-Йорк
Чтобы приблизить жизнь в Украине к мировым стандартам, руководство страны идет на оригинальные меры. Поселок Новгородское, согласно решению депутатов Рады, переименовали в Нью-Йорк. На открытии присутствовал бывший президент страны Петр Порошенко. После политик решил зайти в местный краеведческий музей, однако тот оказался закрытым. Как позже выяснилось, директор не захотел проводить экскурсию для экс-президента.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП