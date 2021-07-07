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Большинство жителей Украины недовольны политикой властей

В Киеве произошла стрельба, в результате которой, по предварительной информации, ранения получили двое полицейских. Подробности инцидента уточняются. Тем временем недовольство политикой властей отражают результаты недавнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Большинство жителей Украины (64 % респондентов) считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.

84,1% не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам.

71,7% поддерживают проведение референдума о запрете продажи сельскохозяйственной земли.

Тем временем и без того неподъемные платежки украинцев за коммунальные услуги станут еще больше. В стране введут новый налог на воду: теперь платить придется за выбросы в канализацию. Так кабмин пытается бороться с практикой, когда нечистоты просто сливают в реки, и из-за этого водоемы превращаются в болота. В стране вода из крана давно уже перестала быть питьевой и пригодна только для мытья рук. Сумма налога будет зависеть от количества и экологичности выбросов коммунальных предприятий. Платить придется простым гражданам.

На карте Украины появился Нью-Йорк

Чтобы приблизить жизнь в Украине к мировым стандартам, руководство страны идет на оригинальные меры. Поселок Новгородское, согласно решению депутатов Рады, переименовали в Нью-Йорк. На открытии присутствовал бывший президент страны Петр Порошенко. После политик решил зайти в местный краеведческий музей, однако тот оказался закрытым. Как позже выяснилось, директор не захотел проводить экскурсию для экс-президента.


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