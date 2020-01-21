Срочные новости пришли из Германии. Американская бомба времен Второй мировой войны обнаружена на набережной Кельна. Это примерно в километре от Кельнского собора. Неразорвавшийся снаряд весит не менее 500 килограммов. Пришлось эвакуировать здание городского оперного театра, вокзал и телестанцию.



