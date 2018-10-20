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Бомбардировке подверглись две деревни. Авиаудары коалиции в Сирии убили более 60 мирных жителей

Более 60 мирных жителей погибли при очередном авиаударе коалиции во главе с США по Сирии.

Об этом сообщает агентство САНА. Удары были нанесены по двум поселкам в провинции Дейр-эз-Зор. Они находятся под контролем террористов из "Исламского государства".

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