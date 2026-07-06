Борьба с интернет-зависимостью: польских школьников оставят без смартфонов

В Польше объявили войну цифровой зависимости подрастающего поколения. Сейм одобрил поправки в Закон об образовании - они вводят строжайший запрет на использование мобильных телефонов и смарт-часов в начальных школах и детских садах.



Ограничения будут действовать на протяжении всего пребывания ребенка в учреждении, включая уроки и перемены.

Документ направлен на рассмотрение в Сенат, а правила вступят в силу 1 сентября. Исключения - только для экстренных звонков родителям или по медицинским показаниям. Для нарушителей учебные заведения введут дисциплинарные меры, вплоть до снижения оценки за поведение.