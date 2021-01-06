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Борьба с COVID-19: страны ужесточают ограничения
В США уже более 21 миллиона заболевших COVID-19. Всего же в мире почти 87 миллионов зараженных. По сообщениям ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и отличается более высокой степенью заразности. Правительства продолжают ужесточать ограничительные меры. Уже завтра чрезвычайное положение начнет действовать на территории Токио и трех соседних префектур. С завтрашнего дня 2-недельный карантин начинает действовать в Израиле. В Чили рассматривают возможность сделать вакцинацию обязательной для всех граждан. А в Великобритании справку о сделанной прививке требуют у всех пассажиров авиарейсов.
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