Борьба с COVID-19: страны ужесточают ограничения

В США уже более 21 миллиона заболевших COVID-19. Всего же в мире почти 87 миллионов зараженных. По сообщениям ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружен уже в 41 стране и отличается более высокой степенью заразности. Правительства продолжают ужесточать ограничительные меры. Уже завтра чрезвычайное положение начнет действовать на территории Токио и трех соседних префектур. С завтрашнего дня 2-недельный карантин начинает действовать в Израиле. В Чили рассматривают возможность сделать вакцинацию обязательной для всех граждан. А в Великобритании справку о сделанной прививке требуют у всех пассажиров авиарейсов.