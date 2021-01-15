Борьба с COVID-19. Тюрьма для нарушителей карантина

Нарушителей карантина - в место принудительного размещения! В Германии решили жестко бороться с теми, кто не соблюдает принятые меры по борьбе с COVID-19. В федеральной земле Саксония хотят создать тюрьму для тех, кто повторно нарушил противоэпидемические нормы. Для этих целей могут использовать построенный в 2017 году центр размещения беженцев в Дрездене. Условия и стоимость размещения нарушителей на данный момент не уточняются. Территория будет огорожена забором, а наблюдать за деятельностью центра будет полиция.