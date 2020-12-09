Борьба с дедовщиной в США

14 солдат и офицеров, включая двух генералов, уволены с американскойвоенной базы в Форт Худ. Пентагон сообщает, что это лишь первый этап борьбы сдедовщиной, которая приобрела здесь исключительный размах. В Форт Худе за год былозарегистрировано 25 смертей:солдаты массово совершали самоубийства и гибли в результате необъяснимыхинцидентов. Помимо этого зарегистрированы многочисленные случаи сексуальногонасилия. Расследованием дедовщины занимается специальная армейская комиссия.