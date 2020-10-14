Борьба с дезинформацией. "Фейсбук" запретит объявления с призывами отказаться от вакцинации

"Фейсбук" принял решение ввести запрет на сообщения с призывами не делать прививки от COVID. Подчеркивается, что пост будет отклоняться в том случае, если будет содержать открытую агитацию против вакцинации от коронавируса. Кроме того, компания будет удалять сообщения, которые, по мнению ведущих мировых организаций здравоохранения, содержат ложную информацию о заболевании и лекарствах против него.