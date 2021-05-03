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Борьба с коронавирусом станет одной из главных тем саммита глав МИД G7
Впервые за два года он пройдет в очном формате в Лондоне. Помимо Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР, а также Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На повестке дня также защита климата и разработка новых методов по противодействию голоду. Уже есть договоренность о выделении 15 миллиардов долларов на школьное образование девочек в развивающихся странах.
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