Отправляемся в США. Там идет борьба за Белый дом - дело серьезное и малопредсказуемое. Все слышали про супервторники. Это часть сложной избирательной схемы, своеобразный индикатор успеха. Супервторники подсказывают участнику гонки, не пора ли заявить о выходе. Если все еще готов бороться, то каждый новый шаг, каждое новое слово подвергаются все более детальному анализу. Так, один из претендентов на пост кандидата в президенты США Берни Сандерс на неделе сделал реверанс в сторону нынешнего фаворита демократических праймериз Джозефа Байдена.



Сандерс сказал, что экс-президент Байден, возможно, не самый сильный оппонент для Дональда Трампа, но все же поддержка у Байдена солидная. И сам Байден, и пресса расценили это как предложение сотрудничать. Это, кстати, вполне реально: кандидатура снимается, поддержка выражается, битва ради достижения общей партийной цели продолжается. Но это пока теория. О реальном же раскладе сил расскажет Александра Пинчук.





Американский мини-супервторник определил лидера президентской предвыборной гонки в стане демократов.

Им стал экс-вице-президент США Джо Байден. Ему удалось победить в очередной серии праймериз. Голосование проходило в шести штатах. Главный соперник Байдена Берни Сандерс теперь практически не имеет шансов на номинацию.

Джо Байден, кандидат в президенты от Демократической партии США:

"Вы нужны нам, мы не можем без вас. И в нашей кампании найдется место для каждого из вас. Я хочу поблагодарить Берни Сандерса и его сторонников за их неустанную энергию и энтузиазм. У нас есть общая цель, вместе мы победим Дональда Трампа".

Но не будем забывать, что архаичная, непрямая и очень запутанная система выборов в США уже давно стала притчей во языцех. Несмотря на все последние достижения Байдена, говорить о том, что с судьбой демократической номинации все ясно, пока нельзя. Остается вероятность такого сценария, при котором ни Байдена, ни Сандерса по итогам праймериз демократы не объявят победителем. Это положит начало закулисным переговорам, которые могут привести к так называемым конкурентным конвентам. В том, что любая затяжная борьба в рядах демократов в итоге пойдет на пользу Трампу, сомневаться не приходится. Да и для руководства Демократической партии США это будет самый худший сценарий. Дело в том, что закончиться конвенты могут как победой одного из известных кандидатов, так и выигрышем "темной лошадки" - компромиссной для всех фигуры, до сих пор не пытавшейся добиться победы в гонке. При этом политики, которые вышли в лидеры после голосования на конвенте, достаточно редко одерживали победу на президентских выборах. Очевидно из-за того, что внутрипартийная лояльность к ним была не слишком велика. Демократы не проводили конкурентных конвентов с 1952 года.

Берни Сандерс, кандидат в президенты от Демократической партии США:

"Опрос за опросом, включая экзитполы, показывают, что подавляющее большинство американцев поддерживает нашу прогрессивную повестку дня. Американский народ глубоко обеспокоен разрывом между бедными и богатыми в США. Народ хочет, чтобы крупные корпорации начали, наконец, выплачивать справедливую долю своих доходов в виде налогов. Все этого хотят".



Вспышка COVID-19 не могла не внести коррективы в ход избирательной гонки.

И Байдену, и Сандерсу пришлось на этой неделе отменить встречи со своими сторонниками в Огайо. При этом в штате Вашингтон избирателям предложили в принципе не посещать избирательные участки. Там было организовано голосование по почте.

Праймериз прошли в индустриальном Мичигане.

4 года назад жители этого штата поддержали Берни Сандерса в противостоянии с Хиллари Клинтон. И на этот раз голосование в Мичигане стало, пожалуй, самым показательным. Сандерс очевидно рассчитывал на поддержку и в этот раз, но ему удалось набрать лишь 36 % голосов, а Байдену почти 53. Этот успех Байдена показал его популярность среди избирателей из рабочего класса, а также среди афроамериканцев. При этом на автозаводе в Детройте Байден вступил в перепалку с рабочим, обвинившем его в желании отобрать у американцев право на ношение оружия. Крепких слов экс-вице-президент не пожалел.

Байден и Сандерс сегодня вечером проведут дебаты на национальном телевидении в Аризоне.

Но в связи с распространением коронавируса они пройдут при пустой аудитории. На кокусах в Северной Дакоте побеждает Сандерс. При этом в гонке также принимает участие член Палаты представителей Тулси Габбард. Кокусы, как и праймериз, - часть внутрипартийных выборов в Соединенных Штатах. По итогам голосования, которое продлится до 6 июня, выбирают делегатов. Затем состоится национальный партийный съезд. На нем делегатам и предстоит избрать кандидата на пост президента от партии. А пока многие американцы еще только решают, кому они готовы отдать свой голос.

В штате Миссисипи сторонники Джо Байдена выстраивались в очередь, чтобы принять участие в предвыборном митинге. И если в самом начале гонки все только и обсуждали грядущий скорый провал экс-вице-премьера, то теперь именно он вновь кажется наиболее вероятным оппонентом Трампа. Ранее в так называемый супервторник, 3 марта, Байден победил в 10 штатах, при этом сенатор от Вермонта Берни Сандерс смог выиграть в крупнейшем - Калифорнии. А бывший мэр Нью-Йорка - миллиардер Майк Блумберг - потративший 6 сотен миллионов долларов на агитацию, вышел из гонки. Он теперь выступает в поддержку Байдена.

Джамал Симмонс, политический аналитик:

"Многие ожидали, что Джо Байден не выдержит конкуренции. За него не станут голосовать. Этого не происходит. Наоборот, Байден набирает очки. Он идет и идет вперед. У него есть своя стратегия. Он сразу говорил о том, что Америке нужен настоящий демократ, гордый демократ, который баллотируется на пост президента, чтобы представлять партию. Есть люди, которые этого хотят. С другой стороны, у вас есть Берни Сандерс, который ведет кампанию, которая, похоже, борется не только с республиканцами, но и с традиционной Демократической партией".