Борьба за вакцину

В королевстве и без того проблем хватает. Из-за ухудшения эпидситуации в ЕС решили искать виноватых извне. Так накануне глава Европейского совет Шарль Мишель обвинил власти Великобритании в блокировке экспорта вакцин. МИД Королевства в свою очередь обвинения отвергает. Глава внешнеполитического ведомства вызвал представителя Евросоюза для того, чтобы расставить все точки над і.





COVID-Вакцинация

Раздраженность в Европе объясняется очень медленной борьбой с болезнью. В Боснии и Герцеговине, несмотря на начавшуюся прививочную кампанию, все еще высокий уровень заболеваемости - по тысяче в день. И помощи от западных партнеров ждать не приходится.