Борьбу с пандемией обсуждает Всемирная ассамблея здравоохранения

Всемирная ассамблея здравоохранения - это высший орган Всемирной организации здравоохранения. Впервые форум проходит в формате видеоконференции. Среди главных тем - вопрос о равноправном доступе стран к вакцине от COVID-19, которую сейчас разрабатывают ученые разных стран. Также на сессии могут официально продлить режим пандемии.



