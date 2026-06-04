"Борется не с экономикой, а с АдГ": Аналитик Татищев о том, почему ФРГ устала от Мерца

Ситуация в Германии продолжает накаляться: согласно последним данным издания Bild, рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился на последнюю строчку в 20 ведущих политиков ФРГ. Эксперты связывают это с комплексом причин - от провалов в экономике до внутреннего кризиса в правящей коалиции.

Как отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев в "Актуальном интервью", падение популярности Мерца обусловлено сочетанием экономических и политических факторов. С одной стороны, это серьезный спад промышленности и миграционная политика, с другой - неспособность канцлера управлять собственной коалицией.

"Мерц коалицией своей не управляет, - подчеркивается в аналитике. - Это выражается в том, что его критикуют его же министры, а они себя довольно специфически ведут".

В качестве яркого примера приводится недавнее заявление министра труда, назвавшего немцев, не желающих принимать мигрантов, "коричневой массой" - прямой намек на фашизм. Ожидалось, что Мерц одернет своего подчиненного, однако канцлер этого не сделал, опасаясь разрушить хрупкую коалицию. Подобная половинчатая позиция вызывает у электората "очень большое раздражение".

С юридической точки зрения, смена канцлера возможна. В Бундестаге 630 депутатов, правящая коалиция (ХДС/ХСС и СДПГ) имеет 328 голосов при необходимом минимуме в 316. Однако на практике такой шаг грозит развалом правительства. Главный страх коалиции, как отмечается, заключается не в экономических проблемах, а в приходе к власти партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

"Складывается ощущение, что Германия борется не с экономическими проблемами, а с АдГ", - резюмировал эксперт.

На фоне падения рейтингов правящей коалиции популярность АдГ, напротив, растет. Это объясняется непопулярной экономической и миграционной политикой. Причем попытки властей бороться с этим путем дополнительного завоза мигрантов дают обратный эффект.

По мнению немецких политтехнологов, правящие партии пытаются размыть электорат АдГ, рассчитывая, что мигранты будут голосовать за ХДС/СДПГ. Однако на практике либеральная политика защиты меньшинств часто не находит отклика у консервативно настроенных мигрантов. Результат - замкнутый круг: еще больше мигрантов, недовольства, голосов от коренных немцев в сторону АдГ.

Одной из главных претензий к Мерцу является его увлеченность украинским кризисом в ущерб национальной экономике. В первом квартале 2026 года Германия лишилась 486 тыс. рабочих мест. Цифры значительно превышают средние сезонные показатели (примерно на 100 тыс.).

С чем это связано:

Проблемы в промышленности: особенно уязвимы автомобилестроение и строительная отрасль.

Энергетический кризис: товары становятся неконкурентоспособными из-за дорогой энергии.

Внешнее давление: китайские товары теснят немецких производителей на внешних рынках.

Зеленая политика, которая не приспособлена к кризису и не дает ожидаемых плодов в условиях текущих геополитических конфликтов.

Избиратели склонны возлагать всю ответственность за эти процессы лично на Фридриха Мерца.

С точки зрения имиджа, проблема Мерца в том, что он не сменил образ оппозиционера на образ государственного деятеля.

"В оппозиции он был хлесткий, едкий, он критиковал власть, - объяснил аналитик. - Но он не поменял этот образ, когда стал канцлером. Он просто эту едкость перенес на своих же избирателей".

Последствия снижения занятости могут быть тяжелыми. Экономические прогнозы на 2026 год (рост около 0,5 %) могут быть вновь пересмотрены. Однако, как ни парадоксально, даже такой показатель считается неплохим на фоне ожидавшейся рецессии в Европе. Главным политическим последствием станет дальнейший рост правых партий, поскольку, как резюмирует аналитик Никита Татищев, "защищать простых немцев некому".