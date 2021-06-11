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Борис Джонсон на саммите G7: Мы должны обеспечить процесс восстановления экономики

В английском Карбис-Бэй стартовал саммит "Большой семерки". В мероприятии участвуют США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Перед началом встречи лидеры сделали традиционную официальную фотографию. Не в один ряд (как обычно), а в два, чтобы соблюсти социальную дистанцию. Борьба с коронавирусом станет ключевой на саммите. Заседание открыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Нам нужно убедиться, что мы извлекли уроки из пандемии, не будем повторять ошибок, которые совершили в течение последних 18 месяцев. Кроме того, мы должны обеспечить процесс восстановления экономики. Я полагаю, что у нас есть причины для оптимизма. Однако крайне важно не повторить ошибки кризиса 2008 года, когда восстановление было неравномерным. Сейчас мы также рискуем оставить шрам от этой пандемии в виде укоренившегося неравенства в мире

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

В повестке саммита - восстановление экономики после пандемии. Уже объявлено, что страны-участницы намерены выделить как минимум миллиард доз вакцин от коронавируса для других государств. Также обсудят ряд вопросов, связанных с продвижением западной политики по всему миру.

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