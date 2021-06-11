Борис Джонсон на саммите G7: Мы должны обеспечить процесс восстановления экономики

Нам нужно убедиться, что мы извлекли уроки из пандемии, не будем повторять ошибок, которые совершили в течение последних 18 месяцев. Кроме того, мы должны обеспечить процесс восстановления экономики. Я полагаю, что у нас есть причины для оптимизма. Однако крайне важно не повторить ошибки кризиса 2008 года, когда восстановление было неравномерным. Сейчас мы также рискуем оставить шрам от этой пандемии в виде укоренившегося неравенства в мире





Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

