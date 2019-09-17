Борис Джонсон не договорился с Юнкером по Брекситу

Премьер-министр Британии посетил Люксембург накануне, чтобы в очередной раз попытаться обсудить условия выхода из ЕС. Видимых результатов встреча не принесла. Более того, Джонсон по итогу даже не дал комментариев прессе. На выходе из здания, где проходили переговоры, его освистала толпа демонстрантов.



