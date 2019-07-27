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Борис Джонсон - новый премьер-министр Великобритании
Мир обсуждает, каким же путем пойдет дальше Великобритания. Правящей Консервативной партией страны избран новый лидер. Им стал Борис Джонсон. Человек, который более 10 лет своей карьеры посвятил прессе, заполнил собой первые страницы ведущих британских изданий. "Не подведи!", - напутствуют заголовки. Так, кто же такой мистер Бо-Джо?
И какой будет новая британская политика - размышляли наши корреспонденты. Сделать Великобританию величайшим местом на земле - заявил о своем намерении новый премьер-министр Александр Борис де Пфеффель-Джонсон. Хотя британцы уже успели прозвать его мини-Трампом. Уместна ли здесь приставка "мини"?
По признанию самого Джонсона, его образец для подражания - Уинстон Черчилль
Возможно потому, что он был также резок в высказываниях. А может все-таки потому, что 75 лет назад победил угрозу с континента. Сегодня же яркий представитель евроскептиков намерен увеличить политическую дистанцию между Великобританией и Европой. Толчком к политическому успеху Бориса Джонсона стало фиаско в карьере журналиста. Молодой собкор отличился сначала в издании "Таймс", откуда был уволен из-за выдуманных цитат. А после в британском издании "Спектэйтор", где щедро критиковал европейских чиновников. И получил славу ярого евроскептика, став любимым автором самой Маргарет Тэтчер.
Незаурядный политик - настоящий козырь для Консервативной партии Британии
Пусть его не любит элита, но принимает народ. В отличие от своей предшественницы Терезы Мэй он настроен на решительные шаги в вопросе Brexit, поставив ультиматум уже на следующий день премьерства. Либо новое соглашение, либо жесткий Brexit без компенсации 44-х миллионов евро Европейскому союзу. И если в Брюсселе предложения Джонсона назвали неуместными, в Вашингтоне - напротив. Предлагают свое соглашение. Кроме того, в отличие от своих предшественников Борис Джонсон прекрасно держится на публике, обращая в свою пользу любую нелепость. Выпускник "Итона" и друг экс-премьер-министра Дэвида Кэмерона по оксфордскому "Буллингдон-клубу", несмотря на благородный английский акцент и дальнее родство с британской королевской семьей, создал себе репутацию простака и любимца толпы. Хотя за последние 20 лет Джонсон успел позаседать в парламенте, поуправлять Лондоном и даже возглавить британский МИД. Как мэр он принес столице Туманного Альбиона знаменитые пункты велопроката, которые сразу же прозвали "борисопедами" за любовь мэра именно к этому виду транспорта.
Среди его заслуг - доступное жилье и успешное проведение летних Олимпийских игр 2012 года
Но как министр иностранных дел Борис Джонсон успел оскорбить практически всех своих зарубежных коллег. И даже выиграть конкурс самых оскорбительных стихотворений о турецком лидере Реджепе Тайипе Эрдогане. Потому и приходилось тратить больше времени на извинения, чем на саму политику. Видимо, членство в элитарном клубе студентов "Оксфорда" с его традициями в виде разгромов и дебоширства принесло свои плоды. Возможно, любовь к болливудскому кино, а, может быть, грамотно выстроенный политический имидж толкают Бориса Джонсона на эксцентричные выпады. Но в ближайшие пять лет судьба Великобритании в его руках. Сможет ли новый премьер-министр сделать Соединенное Королевство величайшим местом на земле или так и останется "британским Трампом"? Предсказать невозможно, ведь у руля самый непредсказуемый политик Европы.
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