Борис Джонсон объявил, что с 1 июня королевство ослабит карантинные ограничения, и в стране смогут открыться "тысячи магазинов".



В Великобритании с 1 июня будут работать открытые рынки и автосалоны. С 15 июня откроются крытые рынки и магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами, электроникой.



Джонсон подтвердил, что с 1 июня к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С 15 июня планируется вернуть в школы учеников десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоят экзамены.



По состоянию на утро 26 июня в Великобритании зафиксировали уже 261 184 случая коронавируса, 36 914 из них оказались летальными.



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