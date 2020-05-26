Борис Джонсон объявил, что с 1 июня королевство ослабит карантинные ограничения
Борис Джонсон объявил, что с 1 июня королевство ослабит карантинные ограничения, и в стране смогут открыться "тысячи магазинов".
В Великобритании с 1 июня будут работать открытые рынки и автосалоны. С 15 июня откроются крытые рынки и магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами, электроникой.
Джонсон подтвердил, что с 1 июня к учебе вернутся дети из подготовительных, первых и последних (шестых) классов начальной школы. С 15 июня планируется вернуть в школы учеников десятых и двенадцатых классов, которым вскоре предстоят экзамены.
По состоянию на утро 26 июня в Великобритании зафиксировали уже 261 184 случая коронавируса, 36 914 из них оказались летальными.
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