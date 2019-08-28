Борис Джонсон объявил о приостановке работы британского парламента до 14 октября

Борис Джонсон объявил о приостановке работы британского парламента из-за "Брексита" до 14 октября. В канцелярии премьер-министра Великобритании сообщили, что политик поговорил с Ее Величеством Королевой и попросил ее завершить нынешнюю парламентскую сессию на второй неделе заседаний в сентябре. Таким образом, у законодателей не остается шансов воспрепятствовать жесткому выходу Соединенного Королевства из ЕС. Напомним, Лондон намерен покинуть европейское содружество 31 октября, даже если не удастся заключить соглашение с Брюсселем