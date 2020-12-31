Борис Джонсон подписал торговое соглашение с ЕС

Спустя 4 года теперь официально: Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Евросоюзом. Парламент Британии поддержал ввод сделки в законодательство абсолютным большинством - 521 голос. Стороны спешили достичь соглашения до 31 декабря, руководствуясь принципом "тонкая сделка лучше, чем никакая". К слову, финальным аккордом в ратификации со стороны ЕС станет утверждение документа в Европарламенте уже в следующем году.