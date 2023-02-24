Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует на должность генерального секретаря НАТО. "Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная", - заявил Джонсон. Политик отметил также, что в будущем хочет получить Нобелевскую премию или "еще что-то".