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Борис Джонсон претендует на должность генерального секретаря НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон претендует на должность генерального секретаря НАТО. "Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная", - заявил Джонсон. Политик отметил также, что в будущем хочет получить Нобелевскую премию или "еще что-то".

Напомним, в настоящее время генсеком Североатлантического альянса является Йенс Столтенберг. Его полномочия истекают в сентябре. Ранее в офисе НАТО уже объявили, что Столтенберг продлевать срок своих полномочий не планирует.

Фото:boris-johnson.org.uk

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