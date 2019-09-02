Борис Джонсон пригрозил исключить из партии несогласных с ним консерваторов

Политики, которые поддержат любой законопроект против выхода страны из Евросоюза без соглашения, будут лишены права в дальнейшем представлять данную политическую силу в Палате общин, и не смогут участвовать в следующих парламентских выборах от ее имени. Они смогут продолжить свою работу только в статусе независимых депутатов. Напомним, сейчас Борис Джонсон приостановил работу парламента до 14 октября. Теперь парламентарии не смогут помешать выходу страны из ЕС без соглашения.