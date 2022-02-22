3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Лиз Трасс: Мы определенно наблюдаем предвестники вторжения в Украину
Премьер-министр Борис Джонсон пообещал Зеленскому, что Великобритания рассмотрит возможность отправки дополнительного оборонительного вооружения в Украину. По мнению британского премьера, вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни или часы. Аналогичное заявление сделали и в Минобороны Соединенного Королевства.
Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании:
Мы определенно наблюдаем предвестники вторжения. Сейчас мы не можем исключать того, что дипломатия может сработать, но ситуация очень опасная. Мы призываем Путина остановиться. Мы готовы взять на себя серьезные расходы в случае вторжения, в этом мы едины со всеми нашими союзниками, включая Соединенные Штаты и Европейский союз. Я настоятельно рекомендую гражданам Великобритании немедленно покинуть Украину.
Украину уже покинули дипломаты американского посольства. Сначала их вывезли во Львов, затем в Польшу. Также из Украины выехал экс-президент Ющенко и почти вся фракция Тимошенко. Байден предлагает также эвакуацию Зеленского.
Новости по теме:
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов