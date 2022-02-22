Лиз Трасс: Мы определенно наблюдаем предвестники вторжения в Украину

Премьер-министр Борис Джонсон пообещал Зеленскому, что Великобритания рассмотрит возможность отправки дополнительного оборонительного вооружения в Украину. По мнению британского премьера, вторжение в Украину может начаться в ближайшие дни или часы. Аналогичное заявление сделали и в Минобороны Соединенного Королевства.



Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании:

Мы определенно наблюдаем предвестники вторжения. Сейчас мы не можем исключать того, что дипломатия может сработать, но ситуация очень опасная. Мы призываем Путина остановиться. Мы готовы взять на себя серьезные расходы в случае вторжения, в этом мы едины со всеми нашими союзниками, включая Соединенные Штаты и Европейский союз. Я настоятельно рекомендую гражданам Великобритании немедленно покинуть Украину.

Украину уже покинули дипломаты американского посольства. Сначала их вывезли во Львов, затем в Польшу. Также из Украины выехал экс-президент Ющенко и почти вся фракция Тимошенко. Байден предлагает также эвакуацию Зеленского.