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Борис Джонсон собрался в декрет

Премьер-министр Британии намерен уйти в декрет. Невеста Бориса Джонсона Кэрри Саймондс станет мамой этим летом. Присматривать за первенцем захотел и будущий отец. Согласно британскому законодательству, мужчины имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. На время отсутствия Джонсона возглавить кабинет может Доминик Рааб - министр иностранных дел королевства

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