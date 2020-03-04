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Борис Джонсон собрался в декрет
Премьер-министр Британии намерен уйти в декрет. Невеста Бориса Джонсона Кэрри Саймондс станет мамой этим летом. Присматривать за первенцем захотел и будущий отец. Согласно британскому законодательству, мужчины имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. На время отсутствия Джонсона возглавить кабинет может Доминик Рааб - министр иностранных дел королевства
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