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Борис Джонсон станет телеведущим
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году будет работать на телеканале GB News ведущим и обозревателем авторской политической программы, пишетSputnik.
"Рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News. Я представлю этот замечательный новый телеканал", - сообщил он в видеообращении.
Отмечается, что в 2024-м экс-премьер представит новую передачу, "демонстрирующую мощь Британии", он также будет играть ключевую роль в освещении выборов в Великобритании и США, запланированных на следующий год.
Это не первая попытка Джонсона начать карьеру в СМИ. В июне он нарушил кодекс министров, не получив официального разрешения на работу колумнистом издания Daily Mail.
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