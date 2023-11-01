Борис Джонсон станет телеведущим

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в следующем году будет работать на телеканале GB News ведущим и обозревателем авторской политической программы, пишет Sputnik.



"Рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News. Я представлю этот замечательный новый телеканал", - сообщил он в видеообращении.



Отмечается, что в 2024-м экс-премьер представит новую передачу, "демонстрирующую мощь Британии", он также будет играть ключевую роль в освещении выборов в Великобритании и США, запланированных на следующий год.



Это не первая попытка Джонсона начать карьеру в СМИ. В июне он нарушил кодекс министров, не получив официального разрешения на работу колумнистом издания Daily Mail.