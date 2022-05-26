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Борис Джонсон стремительно теряет поддержку среди избирателей
Спекуляции на украинской теме больше не спасают и политиков. Премьер-министр Великобритании стремительно теряет поддержку среди избирателей. Согласно исследованиям Британской аналитической компании, 59 % местных жителей считают, что Борис Джонсон должен уйти в отставку, меньше трети - думают, что глава правительства должен остаться на своём посту.
Причин падения популярности Джонсона несколько. Среди них - скандальные вечеринки на Даунинг-стрит во время общенационального локдануа, а также логистический, топливный и экономический кризисы внутри страны.
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