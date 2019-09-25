Борис Джонсон в центре экологического скандала

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь в центре скандала. На этот раз он вызвал негодование климатических активистов за личное использование самолета на 335 мест для визита в США. Как только политик сел на борт в Нью-Йорке, чтобы экстренно вернуться в Лондон, Британский комитет по изменению климата предупредил, что загрязнители от авиации вдвое увеличивают исторический эффект потепления только за счет выбросов углерода. К слову, один полет борта Джоносна на Voyager-Airbus A330, который может перевозить 335 пассажиров и обычно оснащен 58 креслами бизнес-класса, обходится британским налогоплательщикам примерно в 143 тысячи фунтов стерлингов