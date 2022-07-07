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Борис Джонсон все-таки уходит в отставку?

Прощай, Борис! Британский премьер-министр вопреки собственным обещаниям уходит в отставку.

Прощание с Борисом

Основная причина падения правительства Джонсона - тяжелые экономические последствия "украинского" курса, который нанес сильнейший удар по британской экономике и уровню жизни в стране. Премьер рискует стать козлом отпущения, на которого спишут все "чудеса" экономической политики. Свои обязанности Джонсон продолжит исполнять до избрания нового главы правящей партии, выборы которого состоятся в октябре. Уход Джонсона может существенно повлиять на расстановку сил в Украине. Как отмечает ВВС, европейская решимость в поддержке Киева ослабнет, поскольку Соединенное Королевство ждет долгая политическая неопределенность, которая "отбросит назад все усилия Запада". Сегодня Британия на втором месте в мире и на первом в Европе по военной помощи Украине. Такое деятельное участие в делах Киева, по мнению ВВС, помогало Джонсону отвлечь внимание от скандалов внутри страны и сохранить власть. Однако теперь ситуация может кардинально измениться.

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