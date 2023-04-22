3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Борис Джонсон: "Я фюрер!"
Британское издание "Таймс" сообщает, что Борис Джонсон в дни своего премьерства называл себя по преимуществу фюрером. Именно так он рекомендовал себя подчиненным, когда отдавал им распоряжения.
Газета также обещает выход в самом скором времени книги, где будут собраны воспоминания об экс-премьере сотрудников его аппарата: издание обещает, что там будут приведены совершенно сенсационные факты - видимо, еще более сенсационные, чем производство Джонсоном самого себя в фюреры британской нации.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов