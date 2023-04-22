Борис Джонсон: "Я фюрер!"

Британское издание "Таймс" сообщает, что Борис Джонсон в дни своего премьерства называл себя по преимуществу фюрером. Именно так он рекомендовал себя подчиненным, когда отдавал им распоряжения.

Газета также обещает выход в самом скором времени книги, где будут собраны воспоминания об экс-премьере сотрудников его аппарата: издание обещает, что там будут приведены совершенно сенсационные факты - видимо, еще более сенсационные, чем производство Джонсоном самого себя в фюреры британской нации.