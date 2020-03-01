Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании женится на своей подруге Кэрри Симондс, сообщает The Telegraph. Кроме того, Джонсон скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

