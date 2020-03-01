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Борис Джонсон женится и станет отцом

Борис Джонсон женится и станет отцом

Премьер-министр Великобритании женится на своей подруге Кэрри Симондс, сообщает The Telegraph. Кроме того, Джонсон скоро станет отцом: ребенок должен появиться на свет примерно в начале лета.

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