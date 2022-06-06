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Бориса Джонсона могут отправить в отставку
В Лондоне начинается голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Чтобы премьер ушел в отставку, необходимы голоса от 180 членов его Консервативной партии. Шквал критики Джонсон заслужил своими скандальными вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна и траура.
По опросам, его работой на посту премьера недовольны 68 % британцев! При этом Джонсон пытается себя спасти - он направил коллегам письмо с обещаниями исправиться и напомнил о своих прежних достижениях - операции "Брексит" и "быстром открытии экономики" на фоне коронавируса.
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