ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Бориса Джонсона могут отправить в отставку

В Лондоне начинается голосование по вынесению вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону. Чтобы премьер ушел в отставку, необходимы голоса от 180 членов его Консервативной партии. Шквал критики Джонсон заслужил своими скандальными вечеринками на Даунинг-стрит во время локдауна и траура.

По опросам, его работой на посту премьера недовольны 68 % британцев! При этом Джонсон пытается себя спасти - он направил коллегам письмо с обещаниями исправиться и напомнил о своих прежних достижениях - операции "Брексит" и "быстром открытии экономики" на фоне коронавируса.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все