Бороться с загрязнением океана договорились мировые державы на саммите "Большой двадцатки" в Япониию. Министры охраны окружающей среды заключили первое международное соглашение по сокращению пластиковых отходов в Мировом океане. В нем сформулированы общие для всех правила, однако их выполнение добровольное, и этим недовольны экологи. Они отмечают, что необходимо принять более четкие обязательства. К слову, ежегодно в Мировой океан выбрасывается около 8 миллионов тонн пластика, который разлагается десятки лет. Недавно члены подводных экспедиций обнаружили пластиковый мусор даже в Марианской впадине - самой глубокой точке планеты.