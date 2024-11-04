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Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины

В Евросоюзе далеко не все готовы спускать огромные суммы на Киев. Это признал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины, так как не все понимают, для чего тратить на нее 122 млрд евро. И отметил, что это очень большие деньги. Напомним, Боррель уходит в отставку с 1 декабря, после чего на посту главы евродипломатии его сменит эстонка Кая Каллас.

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