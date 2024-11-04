Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины

Он подчеркнул, что европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины, так как не все понимают, для чего тратить на нее 122 млрд евро. И отметил, что это очень большие деньги. Напомним, Боррель уходит в отставку с 1 декабря, после чего на посту главы евродипломатии его сменит эстонка Кая Каллас.